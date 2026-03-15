Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.  В полуфинальном поединке он оказался сильнее первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

Даниил Медведев
Даниил Медведев

Матч завершился победой россиянина в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут.  За это время Медведев трижды подал навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт.

Алькарас выполнил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт.

В финале турнира Медведев встретится со второй ракеткой мира — итальянцем Янником Синнером.