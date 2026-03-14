Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале белорусская теннисистка уверенно обыграла 21-летнюю представительницу Чехии Линду Носкову со счётом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 28 минут. Соболенко выполнила 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.
Носкова, в свою очередь, отметилась пятью подачами навылет, но допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать лишь один брейк-пойнт из трёх возможных.
Напомним, в 2025 году турнир выиграла россиянка Мирра Андреева.