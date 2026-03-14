Напомним, в 2025 году турнир выиграла россиянка Мирра Андреева.

Носкова, в свою очередь, отметилась пятью подачами навылет, но допустила шесть двойных ошибок и сумела реализовать лишь один брейк-пойнт из трёх возможных.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Соболенко выполнила 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале белорусская теннисистка уверенно обыграла 21-летнюю представительницу Чехии Линду Носкову со счётом 6:3, 6:4.

Теннис•09/03/2026 11:07 Неделя тенниса: приключения россиян, 100-й матч Мирры и «возвращение» Серены

Теннис•23/02/2026 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Футбол•07/03/2026 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•11/03/2026 00:57 «Барселона» выбирает президента: что делать с колоссальным долгом?

Футбол•10/03/2026 06:36 «Закон Винисиуса»: почему футболисты закрывают рот рукой — и почему это скоро запретят

Футбол•10/03/2026 13:43 Ограбление по-каталонски: почему аренда Рашфорда стала большой удачей для «Барсы»

Футбол•Вчера 09:12 Гвардиола перехитрил сам себя. Как «Реал» без Мбаппе разгромил «Сити» 3:0

Милан-2026•10/02/2026 23:20 Привет из Беларуси и золотая шайба Кросби: топ-10 самых ярких хоккейных моментов в истории Олимпиады

Футбол•10/02/2026 14:29 Тренерский апокалипсис-2026: куда уйдет Пеп, кто спасет «Ливерпуль» и где окажется Алонсо

Милан-2026•10/02/2026 14:04 «Я слишком упрямая»: история олимпийского возвращения Эмили Фишналлер

Бои•10/02/2026 11:57 От сравнений с Хабибом до грани увольнения. Карьера Алмейды в UFC резко пошла вниз