Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, чего ждет от финального матча с белоруской Ариной Соболенко на соревнованиях в Индиан-Уэллсе.

«Я всегда говорю, каждый день разный, каждый турнир разный. Можно сыграть отлично в один день, а на следующий проснуться и чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому всегда нужно искать способ выиграть.

Мы очень хорошо знаем игру друг друга. Здесь многое будет зависеть от физической формы, потому что мяч тяжёлый, розыгрыши немного длиннее, чем на других, более быстрых хард-кортах.

Это будет сложный матч: мы обе будем стараться хорошо подавать и давить друг на друга. Посмотрим, что произойдёт», — сказала Рыбакина на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе.