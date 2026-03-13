Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над Викторией Мбоко из Канады в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Арина Соболенко globallookpress.com

Соболенко отметила прогресс Мбоко, которая, по ее мнению, стала играть лучше.

«У Мбоко есть улучшения в игре. Хороший шаг вперёд. Думаю, она стала подавать лучше, чем делала это в том матче в Австралии. Она стала увереннее и смелее играть. Мне кажется, поэтому итоговый счёт был ближе, чем тогда. Конечно, я вижу большой прогресс», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

Сейчас Соболенко является первой ракеткой мира.