Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу над представителем Великобритании Джеком Дрейпером в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

Матч завершился со счётом 6:1, 7:5 в пользу россиянина и продолжался 1 час 15 минут.

Медведев сделал 10 подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Дрейпер сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку.

На данный момент Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге ATP.  Дрейпер располагается недалеко — на 14-й позиции.