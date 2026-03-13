Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу над представителем Великобритании Джеком Дрейпером в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
Матч завершился со счётом 6:1, 7:5 в пользу россиянина и продолжался 1 час 15 минут.
Медведев сделал 10 подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.
Дрейпер сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку.
На данный момент Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге ATP. Дрейпер располагается недалеко — на 14-й позиции.