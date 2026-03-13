На данный момент Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге ATP. Дрейпер располагается недалеко — на 14-й позиции.

Дрейпер сделал три эйса и допустил одну двойную ошибку.

Медведев сделал 10 подач навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал три из пяти брейк-пойнтов.

Матч завершился со счётом 6:1, 7:5 в пользу россиянина и продолжался 1 час 15 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу над представителем Великобритании Джеком Дрейпером в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Теннис•09/03/2026 11:07 Неделя тенниса: приключения россиян, 100-й матч Мирры и «возвращение» Серены

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Теннис•23/02/2026 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Теннис•20/02/2026 21:47 Алькарас — Рублев: онлайн, прямая трансляция матча ATP в Дохе

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Главные темы сейчас

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Выбор читателей

Футбол•09/03/2026 12:51 «Арсенал» и «Ман Сити» идут за квадруплом: как близко к нему были команды Фергюсона, Моуринью и Клоппа

Футбол•09/03/2026 22:16 Трансферный дайджест. 3 — 9 марта

Футбол•10/03/2026 15:05 Миллионы мимо кассы: что теряют «Ливерпуль», «МЮ» и «Челси» без Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 04:00 «Челси» провалил концовку и получил разгром в Париже: «ПСЖ» одной ногой шагнул в четвертьфинал

Футбол•07/03/2026 16:20 Потерянная искра: как Фил Фоден переживает сложный период в «Манчестер Сити»

Самое интересное

Футбол•27/02/2026 13:55 Пристанище для стареющих звезд и бюрократический ад: что убивает итальянский футбол

Футбол•26/02/2026 16:09 Лётчик‑истребитель, ни слова о победе и «Кольцо»: философия успеха «Будё-Глимт»

Футбол•26/02/2026 16:03 Не спешите радоваться: «Ремонтада» и еще девять самых безумных камбэков в плей-офф ЛЧ

Футбол•26/02/2026 02:29 Карлики сильнее грандов: «Буде-Глимт» и ещё несколько незабываемых историй