Американка Джессика Пегула (5‑я ракетка мира) в четвертьфинале турнира серии WTA‑1000 в американском Индиан‑Уэллсе переиграла швейцарку Белинду Бенчич (12) со счётом 6:3, 7:6 (7:5).

Джессика Пегула globallookpress.com

Их встреча продолжалась 1 час 49 минут. За это время Пегула сделала 8 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк‑пойнтов. На счету Бенчич — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк‑пойнта из 5.

Елена Рыбакина (3) из Казахстана прошла британку Сонай Картал (54). При счёте 6:4, 4:3 соперница Рыбакиной отказалась от дальнейшей борьбы.

Игра длилась 1 час 19 минут. Рыбакина 6 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 5 брейк‑пойнтов. Картал выполнила 2 эйса при 2 двойных ошибках и использовала один брейк‑пойнт из двух заработанных за матч.

Элина Свитолина (Украина) также вышла в четвертьфинал из‑за отказа чешки Катержины Синяковой от продолжения борьбы при счёте 6:1, 1:1.

Все пары 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 10);

Линда Носкова (Чехия, 14) — Талия Гибсон (Австралия, Q);

Элина Свитолина (Украина, 9) — Ига Cвёнтек (Польша, 2);

Джессика Пегула (США, 5) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3).