Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу над чешкой Каролиной Муховой в 4-м круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Ига Свентек globallookpress.com

Свентек (2-я ракетка мира) обыграла представительницу Чехии (13-я ракетка мира) со счетом — 6:2, 6:0. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

За весь матч Свентек сделала 1 эйс и реализовала 4 брейк-поинта из 5-и. Мухова сделала 2 двойных ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-поинта.

По итогам противостояния Свентек пробилась в четвертьфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Мухова завершила свое выступление на турнире.