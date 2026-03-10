Украинская теннисистка Элина Свитолина, вышла в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде она победила американку Эшлин Крюгер, занимающую 44-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:4, 6:2.

Элина Свитолина globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 10 минут. Свитолина отметилась двумя эйсами, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Крюгер подала три раза навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.

В следующем круге украинская теннисистка сыграет с чешской спортсменкой Катериной Синяковой.

Сейчас уроженка Одессы является девятой ракеткой мира.