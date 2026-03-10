Экс‑первая ракетка мира, российский теннисист Евгений Кафельников, высказался по поводу вылета Мирры Андреевой с «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе.

Мирра Андреева globallookpress.com

«У кого форма Мирры не вызывает вопросов? Её сегодняшняя форма может не вызывать вопросов только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросов, а у остальных вызывает, включая меня. У неё прогресса нет — это самое главное. Она стоит на месте», — цитирует Кафельникова «Чемпионат».

В третьем круге Мирра уступила чешке Катерине Синяковой на «тысячнике» со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. В начале следующей недели россиянка рискует выпасть из топ‑10.