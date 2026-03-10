В следующем раунде Алькарас сыграет против норвежца Каспера Рууда , который занимает 13-е место в мировом рейтинге ATP.

Его соперник подал навылет 11 раз, совершил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт.

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Алькарас отметился тремя эйсами, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из двенадцати.

Поединок получился напряжённым и завершился победой испанского теннисиста в трёх партиях — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2.

Прошел матч третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, в котором испанец Карлос Алькарас , посеянный под первым номером, встретился с французом Артуром Риндеркнешем , занимающим 28-ю строчку рейтинга ATP.

