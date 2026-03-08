Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел преодолеть барьер второго раунда соревнований в Индиан-Уэллсе, уступив представителю Канады Габриэлю Диалло.

Андрей Рублёв globallookpress.com

Матч завершился победой североамериканского спортсмена со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 53 минуты. Таким образом, Рублёв завершил выступление на турнире, а Диалло вышел в третий круг.

Следующим оппонентом канадца станет его соотечественник Феликс Оже-Альяссим, который ранее оказался сильнее француза Гаэля Монфиса — 6:7, 6:3, 6:4.

В рейтинге ATP Рублёв располагается на 17-й позиции, тогда как Диалло занимает 38-е место.