Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы в матче второго круга «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе над чилийцем Алехандро Табило (6:4, 6:2) и добавил, что полностью акклиматизировался на турнире.

Даниил Медведев
Даниил Медведев globallookpress.com

«Оба сета были отличными.  Он — тяжёлый игрок.  Наверное, его самая сильная сторона — подача, и мне кажется, что сегодня я хорошо её нейтрализовывал.  И сам хорошо подавал.  Было пару геймов, где было чуть‑чуть нервно на моей подаче, но я смог их удержать.  Очень доволен своим теннисом.

Физически чувствовал себя отлично, хорошо подготовился, на удивление.  Я думаю, изначально это был адреналин после поездки из Дубая.  Не могу сказать, что были вообще дни, когда я себя чувствовал ужасно.  Понятное дело, первые два дня ты всё равно немножко привыкаешь, но и сегодня отлично себя чувствовал.  Чуть‑чуть больше старался спать днём, потому что, по идее, вечером себя чувствуешь не очень, но всё было в порядке.

В итоге отлично себя чувствовал.  Уже мало шансов, что завтра я резко буду хотеть спать весь день и буду ужасно себя чувствовать.  По идее, я акклиматизировался, поэтому отличное чувство», — сказал Медведев в интервью каналу «Больше!  ».

Напомним, что россиянин прибыл на турнир всего три дня назад, поскольку имел проблемы с вылетом из Дубая.  Его следующим соперником станет испанец Себастьян Баес.