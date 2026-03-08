Российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении от бразильца Жоао Фонсеки во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Карен Хачанов globallookpress.com

«Шансы, само собой, были, по сути вёл весь матч, кроме третьего сета, понятное дело. Обидно. Ну, что могу сказать, правда? Обидно, пытался сделать всё, что от меня зависело. Наверное, тут вопрос такой, что в теннисе иногда не предугадаешь. То есть вопрос и удачи чуть-чуть, играли бы мы, не знаю, 10 тай-брейков. И решил бы, что вот один тай-брейк я играю суперагрессивно, всё от себя, всё попал, следующий тай-брейк играл бы так же, не попал бы. И результат был бы другой. Поэтому когда ты уже принимаешь какие-то решения, то бессмысленно о них говорить, можно после матча проанализировать.

На матчболе первом же был чуть-чуть ветер, может быть, тоже чуть-чуть засуетился, попу отклячил назад, и как бы, по сути, ошибся, такой стоячий мяч, которым надо было попадать и как бы, по сути, завершать. Дальше уже вопрос игровой, соперник тоже умеет играть в теннис», — заявил Хачанов в интервью «Больше! ».

Напомним, что представитель России уступил в данной встрече с результатом 6:4, 6:7 (7:9), 4:6.