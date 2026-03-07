Соболенко сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Сакацуме одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Встреча продлилась 1 час 12 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у японки Химено Сакацуме во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

