Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у японки Химено Сакацуме во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Встреча продлилась 1 час 12 минут и завершилась победой первой ракетки мира со счетом 6:4, 6:2.
Соболенко сделала три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Сакацуме одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующей соперницей Соболенко станет сильнейшая в паре Жаклин Кристиан(Румыния) — Майя Джойнт (Австралия).