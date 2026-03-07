Американская теннисистка Кори Гауфф успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и вышла в третий круг соревнований. В матче второго раунда четвёртая ракетка мира обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову, которая занимает 88-е место в рейтинге WTA.

Кори Гауфф globallookpress.com

Встреча завершилась победой Гауфф в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:5). Поединок продолжался 1 час 59 минут.

Гауфф не выполнила ни одной подачи навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из двадцати возможных.

Рахимова отметилась одним эйсом, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать пять брейк-пойнтов из тринадцати.

Гауфф в третьем круге она встретится с победительницей матча между украинской теннисисткой Даяной Ястремской и представительницей Филиппин Александрой Эалой.