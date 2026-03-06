Григор Димитров, болгарский теннисист, поделился своими мыслями о предстоящем матче против первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса, который состоится во втором круге турнира «мастерс» в Индиан-Уэллсе, США.

Григор Димитров globallookpress.com

«Победа — это прекрасно, но и поражение не будет трагедией. В последние годы я стараюсь придерживаться такой философии, особенно после травм, которые мешали мне играть. Сейчас я не в лучшей форме, но сделаю все возможное, чтобы показать свой максимум и использовать все шансы на победу, независимо от соперника», — сказал Димитров, слова которого приводит Punto de Break.

В первом круге турнира 34-летний Димитров одержал победу над французом Теренсом Атманом со счетом 6:4, 5:7, 6:4.