Во втором круге «мастерса» Димитрову предстоит сыграть против испанца Карлоса Алькараса .

Димитров сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Атмана 10 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Встреча продлилась 2 часа 25 минут и завершилась с результатом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу 42-й ракетки мира из Болгарии.

Болгарский теннисист Григор Димитров победил Теренса Атмана из Франции в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

