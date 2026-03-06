Болгарский теннисист Григор Димитров победил Теренса Атмана из Франции в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Григор Димитров
Григор Димитров globallookpress.com

Встреча продлилась 2 часа 25 минут и завершилась с результатом 6:4, 5:7, 6:4 в пользу 42-й ракетки мира из Болгарии.

Димитров сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16.  На счету Атмана 10 эйсов, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге «мастерса» Димитрову предстоит сыграть против испанца Карлоса Алькараса.