Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 86-е место в мировом рейтинге, успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Анастасия Захарова globallookpress.com

В матче первого круга она уверенно переиграла представительницу Германии Эллу Зайдель, которая находится на 83-й позиции рейтинга. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 6 минут. Захарова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала все четыре заработанных брейк-пойнта.

Зайдель отметилась одним эйсом, совершила четыре двойные ошибки и не смогла воспользоваться единственным шансом на брейк.

Во втором круге соревнований российская теннисистка сыграет с представительницей Великобритании Эммой Радукану.