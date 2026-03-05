Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, почему продолжает профессиональную карьеру.

Новак Джокович globallookpress.com

«Последние пару лет мне часто задают вопросы: как долго я ещё собираюсь играть, ради чего продолжаю и так далее. Разумеется, цели и задачи всегда есть. Ты хочешь побеждать — выиграть ещё один титул, ещё один "Шлем". Я был близок к этому в Австралии. Это было отличное начало года, особенно если учитывать, что я не выходил в финал "Шлема" с Уимблдона-2024, и в прошлом году на всех турнирах "Большого шлема" проигрывал либо Синнеру, либо Алькарасу.

Поэтому было невероятным ощущением победить Синнера в пяти сетах — это был один из самых эпических матчей, которые я играл в последнее время в Австралии. А потом ещё один отличный матч с Карлосом, который в итоге оказался просто сильнее. Но для меня это всё равно был феноменальный результат. Я доказал себе и другим, что всё ещё могу конкурировать на самом высоком уровне и обыгрывать этих ребят.

Поэтому моя логика проста: почему бы не продолжать, пока у меня есть огонь, энергия, качество игры и мотивация?

Мой календарь сейчас не совсем определённый, как и последние пару лет. В основном он строится вокруг турниров "Большого шлема". Я выбираю, где играть — исходя не только из теннисных причин, но и эмоциональных, брендовых и других факторов, которые вдохновляют меня приехать.

Мне по-прежнему нравится сам дух соревнования. Нравится выходить на корт перед болельщиками и бороться. Я всё ещё третья ракетка мира — думаю, это неплохо с точки зрения рейтинга и результатов. Я всё ещё конкурентоспособен. У меня всё ещё есть этот азарт. И буду продолжать, пока буду чувствовать, что хочу это делать», — сказал Джокович на пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Джокович в настоящий момент является четвертой ракеткой мира.