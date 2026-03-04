Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила Кимберли Биррелл из Австралии в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Оксана Селехметьева globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась поражением нашей соотечественницы со счетом 1:6, 4:6.

Селехметьева выполнила три подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать два из шести брейк-пойнтов. Биррелл не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге Биррелл сразится с десятой сеяной на турнире Викторией Мбоко из Канады.