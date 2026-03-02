Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на одну строчку в обновлённом рейтинге АТР и теперь занимает 17-ю позицию. Он приблизился к соотечественнику Карену Хачанову, который остаётся на 16-м месте.

Андрей Рублев globallookpress.com

Первой ракеткой России по-прежнему является Даниил Медведев, располагающийся на 11-й строчке.

Мировой рейтинг возглавляет испанец Карлос Алькарас. За ним следуют итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, немец Александр Зверев, ещё один итальянец Лоренцо Музетти, австралиец Алекс де Минаур, американцы Тэйлор Фриц и Бен Шелтон, канадец Феликс Оже-Альяссим и казахстанец Александр Бублик.