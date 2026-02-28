Российский теннисист Даниил Медведев оценил свое выступление на турнире в Дубае (ОАЭ).

Даниил Медведев globallookpress.com

Напомним, что 11-й в мировом рейтинге Медведев стал победителем соревнования после снятия с финала нидерландца Таллона Грикспура.

«Ничего не могу с этим поделать. Я провёл отличный турнир, четыре сыгранных матча. Конечно, хотел сыграть в финале, но что есть, то есть. Вчера провёл невероятный матч, так что в любом случае я бы воспринял его как финал для себя. Счастлив выиграть турнир.

Конечно, я очень уверен в себе. Теннис — очень динамичный вид спорта, поэтому в одну неделю ты можешь играть не так, как тебе хочется, а в другую — просто потрясающе. Надеюсь, уверенность, которую я почерпнул из четырёх сыгранных матчей на этом турнире, сохранится и в Индиан-Уэллсе. Я играл нереально всю неделю, с нетерпением ждал финала. В Индиан-Уэллсе постараюсь сыграть ещё лучше, чем раньше. Доволен этой неделей», — сказал Медведев на пресс-конференции.