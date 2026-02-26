Нидерландский теннисист Таллон Грикспор победил Якуба Меншика из Чехии в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Якуб Меншик не смог пробиться в полуфинал globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу 25-й ракетки мира Грикспора.

Грикспор сделал шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. На счету Меншика 16 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В полуфинале турнира в Дубае 28-летнему Грикспору предстоит сыграть против представителя России Андрея Рублева.