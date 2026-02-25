Четвертая ракетка мира Александр Зверев поделился мыслями от победы над Корентеном Муте в матче первого круга турнира ATP-500 в Акапулько.

Александр Зверев globallookpress.com

«Да, действительно очень хороший матч, Корентен может быть непростым соперником. Особенно если ты сам давно не проводил матчей, как это было у меня. Так что я определённо доволен своим выступлением и с нетерпением жду того, что будет дальше.

Акапулько — это совершенно особенный турнир, особенно из-за покрытия и погодных условий. Приезд заранее помогает лучше привыкнуть к условиям. Сегодня был хороший матч, надеюсь, смогу продолжить в том же духе. Но в целом в этом году я хочу получать от тенниса больше удовольствия.

Я становлюсь старше и понимаю, что это не будет длиться вечно. Надеюсь, впереди у меня еще как минимум десять лет карьеры, но главное — действительно наслаждаться игрой, и на этой неделе особенно», — цитирует Зверева The Tennis Gazzette.

Во втором круге Зверев сыграет с Миомиром Кецмановичем из Сербии.