Российская теннисистка Анастасия Захарова успешно преодолела первый раунд турнира в Остине, победив американку Мэри Стояну со счетом 3:6, 6:2, 6:4. Матч длился чуть более двух часов.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Захарова ни разу не исполнила подачу навылет и не допустила двойных ошибок. При этом россиянка реализовала шесть из четырнадцати брейк-пойнтов.

В свою очередь, Стояна отметилась тремя эйсами, двумя двойными ошибками и четырьмя реализованными брейками из шести возможных.

Во втором круге Захарова встретится с другой американской теннисисткой — Эшли Крюгер.