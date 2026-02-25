На старте турнира в Акапулько 12-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд уступил китайскому теннисисту У Ибину, который занимает 142-е место в рейтинге ATP. Встреча длилась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (1:7).

Каспер Рууд globallookpress.com

Рууд подал 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти.

Ибин же отметился шестью подачами навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и успешно реализовал один из семи брейков.

В следующем круге 26-летнему У Ибину предстоит сыграть с японцем Шо Шимабукуро.