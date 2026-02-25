18-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в следующий раунд турнира ATP-500 в Дубае.

Андрей Рублев globallookpress.com

Россиянин в трех сетах одолел Юго Эмбера из Франции со счетом 6:4, 6:7, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. За это время Рублев совершил 13 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил пять двойных ошибок. Эмбер выполнил 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта.

Рублев сыграет в четвертьфинале соревнований против победителя матча между французом Артуром Риндеркнешем и британцем Джеком Дрейпером.