14-я ракетка мира Якуб Меншик вышел в следующий раунд турнира ATP-500 в Дубае.

Якуб Меншик globallookpress.com

Чех в двух сетах обыграл австралийца Алексея Попырина со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 4 минуты. За время игры Меншику удалось выполнить семь подач навылет, реализовать три брейк-пойнта из пяти, однако теннисист допустил две двойные ошибки. Попырин сделал четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Меншик сыграет против Таллона Грикспора из Нидерландов.