Российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение, что нужно пересмотреть систему начисления очков в ATP-туре.

Даниил Медведев globallookpress.com

«В целом, я бы сказал, что нужно оставить четыре турнира "Большого шлема" и 11 турниров серии "мастерс". Остальные турниры можно сделать без рейтинговых очков или что-то в этом роде. Не выставочные матчи, а именно без очков. В прошлом году я участвовал в семи турнирах подряд. Нужно ли было это делать? Нет. Если бы там не было очков, решение было бы проще. Это единственный способ сократить тур. Но этого никогда не произойдет, потому что есть лицензии, и у ATP не хватит денег, чтобы их все выкупить», — цитирует слова Медведева пресс-служба турнира в Дубае.

Ранее Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае, где сыграет со Стэном Вавринкой из Швейцарии.