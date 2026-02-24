Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Андрей Рублев globallookpress.com

«Думаю, в Дохе показал хороший теннис в каждом матче. Мне кажется, что переход в моей игре постепенно начинает обретать форму, и я становлюсь всё более уверенным в себе.

Теперь добавляю больше агрессии на бэкхенде, смелее выхожу к сетке, увереннее подаю вторую подачу, лучше меняю направление… Добавляю всё больше и больше элементов, постепенно всё начинает получаться. Я на правильном пути, мне просто нужно продолжать работать над этим, чтобы завершить переход», — цитирует Рублёва Tennis TV.