Известный греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что впервые за последнее время снова стал получать удовольствие от своей игры.

Стефанос Циципас globallookpress.com

«Здоровье — самое главное в моей жизни, и вот уже несколько недель я чувствую себя хорошо. Я могу играть несколько дней подряд, не испытываю дискомфорт в спине, и это просто фантастика. Теперь я могу сосредоточиться на игре, не отвлекаясь на боль. Когда проиграл в Дохе, я, конечно, испытывал злость, но быстро осознал, как замечательно было сыграть три матча без каких-либо ограничений.

Я чувствую, что нахожусь на очень важном этапе своей карьеры, потому что приобрел впечатляющий объем знаний и понимания как тенниса, так и жизни. Я стал мудрее. Хочу наслаждаться этой частью своей жизни, ведь все в этом мире происходит очень быстро», — сказал греческий теннисист puntodebreak.com.

30-летний Циципас в последнее время очень сильно сдал в плане своих результатов и сейчас занимает лишь 30-е место в рейтинге АТР. На турнире в Дубае в стартовом матче он сразится с французом Юго Эмбером. В прошлом году грек забрал здесь главный трофей.