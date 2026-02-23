Феликс Оже-Альяссим, восьмая ракетка мира из Канады, успешно преодолел первый раунд турнира ATP-500, который проходит в Дубае (ОАЭ), и вышел во второй круг.

В стартовом матче он одержал победу над китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Игра продолжалась чуть более полутора часов.

Оже-Альяссим продемонстрировал уверенную игру, выполнив 11 эйсов, допустив три двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из одиннадцати. Его соперник, Чжан Чжичжэнь, отметился 10 эйсами, одной двойной ошибкой и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх попыток.

Теперь Феликс Оже-Альяссим, возглавляющий сетку турнира, встретится с китайским теннисистом Чжаном Цзэ.