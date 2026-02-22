Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе на турнире в Дохе. В финале соревнований первая ракетка мира разгромил Артюра Фиса из Франции со счетом 6:2, 6:1.

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Это было отличное начало года. Честно говоря, было непросто. Мне пришлось быть сильным психологически вместе со своей командой. Очень счастлив и горжусь всем, что сделал в предсезонке и на первых турнирах года. Показываю отличный теннис.

Очень и очень доволен этой неделей. Думаю, мы провели ее на высоком уровне не только на корте, но и за его пределами. Этот трофей очень многое для меня значит. Поэтому хочу сказать спасибо моей команде — они проделывают огромную работу каждый день. Каждый день я становлюсь еще лучше. Спасибо вам», — сказал Алькарас после матча.

Ранее в 2026 году Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии.