Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе на турнире в Дохе.  В финале соревнований первая ракетка мира разгромил Артюра Фиса из Франции со счетом 6:2, 6:1.

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас globallookpress.com

«Это было отличное начало года.  Честно говоря, было непросто.  Мне пришлось быть сильным психологически вместе со своей командой.  Очень счастлив и горжусь всем, что сделал в предсезонке и на первых турнирах года.  Показываю отличный теннис.

Очень и очень доволен этой неделей.  Думаю, мы провели ее на высоком уровне не только на корте, но и за его пределами.  Этот трофей очень многое для меня значит.  Поэтому хочу сказать спасибо моей команде — они проделывают огромную работу каждый день.  Каждый день я становлюсь еще лучше.  Спасибо вам», — сказал Алькарас после матча.

Ранее в 2026 году Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии.