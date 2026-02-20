Представитель Чехии Якуб Меншик высказался про матч с итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала турнира в Дохе.

Якуб Меншик globallookpress.com

20-летний чех одолел Синнера в трех партиях со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

«Очевидно, это была отличная победа. Янник — хороший парень и великий чемпион. То, чего он уже добился в своей молодой карьере, действительно впечатляет. Перед матчем я понимал уровень соперника, с которым мне предстоит сыграть, но это никак не изменило мой победный настрой. Я вышел на корт с уверенностью, что могу обыграть любого.

В матче были взлеты и спады, но я старался получать удовольствие от каждой минуты. Во втором сете я немного потерял интенсивность. Я рад, что и в первом, и в третьем сетах хорошо подавал, а также постепенно все лучше действовал в розыгрышах на задней линии. Мне удалось найти хороший ритм», — приводит слова Меншика Ubitennis.

За выход в финал Меншик поборется с Артюром Фисом из Франции.