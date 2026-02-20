Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе (Катар).

Андрей Рублев globallookpress.com

Соперники находились на корте 2 часа 2 минуты и завершили встречу со счетом 7:6, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Алькарас выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. Рублёв подал навылет один раз, допустил одну двойную ошибку и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 13 заработанных.

В финале Алькарас сыграет с сильнейшим в паре Якуб Меншик (Чехия) — Артюр Фис (Франция).