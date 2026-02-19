Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).

Карлос Алькарас globallookpress.com

«Это был очень плотный и упорный матч. В первом сете у меня было несколько брейк-пойнтов, которые я не смог реализовать. Было очень тяжело. Карен играл отлично. Я знал, что у меня будут шансы, просто в первом сете я ими не воспользовался. Нужно было продолжать, продолжать бороться, ждать своих возможностей и стараться их реализовать. Думаю, во втором и третьем сетах мне это удалось. Я очень-очень горжусь тем, как я это сделал и как боролся», — сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

Напомним, что в полуфинале соперником Алькараса станет еще один россиянин Андрей Рублев.