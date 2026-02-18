Третья ракетка мира Елена Рыбакина закончила выступление на турнире WTA-1000 в Дубае.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Казахстанская теннисистка снялась по ходу матча третьего круга с хорваткой Антонией Ружич при счете 7:5, 4:6, 0:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. За это время Рыбакина выполнила 10 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Ружич четыре эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

«Тысячник» в Дубае проходит с 15 по 22 февраля. Действующей победительницей соревнований является россиянка Мирра Андреева.