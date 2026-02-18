Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл у Валентена Руае из Франции в матче 1/8 финала турнира в Дохе (Катар).

Карлос Алькарас globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу первой ракетки мира.

Алькарас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Валентен Руае сделал в игре два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

За выход в полуфинал турнира Алькарас сыграет против россиянина Карена Хачанова.