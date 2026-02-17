Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 104-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение от хорватской спортсменки Антонии Ружич (67-я ракетка мира) в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Анастасия Захарова globallookpress.com

Игра продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась с результатом 1:6, 7:6 (7:2), 1:6 в пользу Ружич. В течение матча Антония Ружич дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и успешно реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Анастасия Захарова выполнила три эйса, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

Теперь Антония Ружич встретится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной и Кимберли Биррелл.