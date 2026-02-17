Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом в 1-м круге турнира в Дохе (Катар).
Россиянин (14-я ракетка мира) обыграл представителя Нидерландов (86-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 19 минут.
За весь матч Рублев сделал 4 эйса и реализовал 4 брейк-поинта из 5-и. Де Йонг допустила 1 двойную ошибку при 2-х реализованных брейк-поинтах.
В следующем круге турнира в Дохе (Катар) Рублев встретится с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном (48-я ракетка мира).