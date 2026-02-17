В следующем круге турнира в Дохе (Катар) Рублев встретится с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном (48-я ракетка мира).

Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

За весь матч Рублев сделал 4 эйса и реализовал 4 брейк-поинта из 5-и. Де Йонг допустила 1 двойную ошибку при 2-х реализованных брейк-поинтах.

Россиянин (14-я ракетка мира) обыграл представителя Нидерландов (86-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 19 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом в 1-м круге турнира в Дохе (Катар).

2.00

Прогнозы•Сегодня 11:30 Андреева — Кристиан. Прогноз и ставка Андреева снова разочарует?

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Главные темы сейчас

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Теннис•17/01/2026 12:13 Алькарас без Ферреро, а Медведев снова среди фаворитов: главные интриги мужского Australian Open-2026

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Выбор читателей

Милан-2026•14/02/2026 20:28 Разбор сенсации: как именно Илья Малинин потерял олимпийское золото в фигурке

Милан-2026•14/02/2026 05:27 Фигурка на ОИ-2026: триумф Казахстана, фиаско Малинина, Гуменник — в топ-6

Милан-2026•16/02/2026 03:52 Платье за $100 000 и мечта длиною в 25 лет: невероятная история Дианны Стеллато-Дудек

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Футбол•13/02/2026 20:22 50 худших трансферов в истории АПЛ (часть 2): провал украинцев и легендарный обман

Самое интересное

Футбол•12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•11/12/2025 16:48 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•11/12/2025 14:32 Темные лошадки ЧМ-2026: Норвегия, США и еще четыре сборные, которые могут шокировать фаворитов

Футбол•11/12/2025 12:01 Золотой мальчик «Фулхэма»: почему в Джоше Кинге видят будущую звезду Европы