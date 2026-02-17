Джессика Пегула, занимающая пятое место в мировом рейтинге теннисисток, одержала уверенную победу над Варварой Грачевой из Франции в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае. Встреча длинною в 1 час 10 минут завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу американской спортсменки.

Джессика Пегула globallookpress.com

Грачева (60-я строчка рейтинга WTA) показала достойную игру, но не смогла противостоять Пегуле. Французская теннисистка подала навылет два раза, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать лишь один брейк-пойнт из пяти попыток. В свою очередь, Пегула продемонстрировала высокий уровень игры: она сделала четыре эйса, допустила всего одну двойную ошибку и успешно реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Теперь Джессика Пегула встретится с победительницей матча, который состоится между ее соотечественницей Ивой Йович и россиянкой Дианой Шнайдер.