Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, одержала победу над своей соперницей из США Эммой Наварро, которая находится на 19-й строчке, в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае.

Элизе Мертенс globallookpress.com

Встреча продлилась всего 1 час 15 минут и завершилась с разгромным счетом 6:2, 6:2 в пользу Мертенс. За время игры Мертенс выполнила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и успешно реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Наварро отметилась одним эйсом, допустила пять двойных ошибок и не смогла реализовать ни один из двух заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге Мертенс встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и американкой Кори Гауфф.