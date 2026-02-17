Австралийская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая 61-е место в мировом рейтинге, не сможет принять участие в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) из-за травмы правого бедра.

Дарья Касаткина globallookpress.com

Соперницей Касаткиной по второму кругу была россиянка Мирра Андреева (7-я ракетка мира). Таким образом, Андреева автоматически выходит в третий круг турнира без необходимости играть матч

Ее следующей соперницей станет победительница встречи между немецкой теннисисткой Эллой Зайдель (95-я ракетка мира) и румынской спортсменкой Жаклин Кристиан (39-я ракетка мира).

Турнир в Дубае завершится 21 февраля. В прошлом году его выиграла Мирра Андреева, обыграв в финале представительницу Дании Клару Таусон.