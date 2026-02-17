Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае. Ее соперницей была четвертая ракетка мира, американка Кори Гауфф.

Анна Калинская globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 4:6, 4:6 в пользу Гауфф. В ходе игры она выполнила четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и использовала пять из семи брейк-пойнтов. Калинская, в свою очередь, не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала только четыре из 11 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Гауфф станет бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, занимающая 22-е место в мировом рейтинге.