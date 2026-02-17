Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, проиграла в матче второго круга турнира WTA-1000 в Дубае. Ее соперницей была полька Магда Линетт, которая находится на 50-й позиции в рейтинге WTA.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Встреча продлилась 1 час 44 минуты и закончилась поражением Александровой со счетом 2:6, 6:4, 1:6. В ходе игры Екатерина выполнила один эйс, ошиблась четыре раза при подаче и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Линетт, в свою очередь, подала навылет шесть раз и допустила одну двойную ошибку, реализовав шесть из 11 брейк-пойнтов.

Теперь Магда Линетт встретится с датской теннисисткой Кларой Таусон, которая занимает 15-е место в списке лучших игроков мира. В прошлом году Таусон дошла до финала турнира в Дубае, где уступила россиянке Мирре Андреевой.