Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 104-е место в мировом рейтинге, успешно прошла первый раунд турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и вышла во второй круг.

Анастасия Захарова globallookpress.com

В стартовом матче она одержала победу над японкой Моюкой Утидзимой, которая занимает 90-ю строчку рейтинга, со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

За это время Захарова не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и успешно реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Утидзима, в свою очередь, совершила шесть двойных ошибок и реализовала только два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Дубае Анастасия Захарова встретится с победительницей матча между хорваткой Антонией Ружич и британкой Эммой Радукану.