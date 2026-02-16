Британская теннисистка Эмма Радукану, занимающая 25-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение в стартовом матче турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Ее соперницей была хорватка Антония Ружич, которая занимает 67-ю позицию в рейтинге. Матч завершился со счётом 1:6, 7:5, 2:6 в пользу Ружич.

Антония Ружич globallookpress.com

Встреча длилась 2 часа 20 минут. Антония Ружич продемонстрировала высокий уровень игры, выполнив 10 эйсов, допустив 6 двойных ошибок и успешно реализовав 6 из 11 брейк-пойнтов. Эмма Радукану показала менее уверенную игру: она сделала 6 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и смогла реализовать только 3 из 13 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Антония Ружич встретится с российской теннисисткой Анастасией Захаровой. Турнир в Дубае, который носит статус WTA-1000, проходит с 15 по 21 февраля.