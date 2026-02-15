В решающем матче 15 февраля Шелтон встретится с соотечественником Тэйлором Фритцем .

Шаповалов, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, отметился четырьмя подачами навылет, двумя двойными ошибками и одним реализованным брейк-пойнтом.

Полуфинальная встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Девятая ракетка мира выполнил восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов.

Американец Бен Шелтон вышел в финал турнира в Далласе, обыграв канадца Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).

