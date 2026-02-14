Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 105-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае, уступив в финале квалификации итальянской спортсменке Элизабетте Коччаретто (57-я ракетка мира) со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 5:7.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Матч продолжался 2 часа 57 минут. Коччаретто исполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и успешно реализовала 6 из 22 своих брейк-пойнтов. В свою очередь, Захарова сделала два эйса, совершила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

Турнир WTA-1000 в Дубае пройдет с 15 по 21 февраля. Последняя победительница этих соревнований — российская теннисистка Мирра Андреева.