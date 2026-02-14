Американец Бен Шелтон пробился в полуфинал турнира в Далласе, обыграв сербского теннисиста Миомира Кецмановича на стадии четвертьфинала. Матч завершился со счётом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу представителя США.

Бен Шелтон globallookpress.com

Поединок длился ровно два часа. Шелтон, занимающий девятую строчку мирового рейтинга, отметился 14 эйсами, допустил семь двойных ошибок и реализовал два из пяти брейк-пойнтов.

Его соперник, находящийся на 66-й позиции рейтинга ATP, выполнил семь подач навылет, дважды ошибся на подаче и сумел использовать один из двух шансов на брейк.

В матче за выход в финал Шелтон сыграет с победителем противостояния между Денисом Шаповаловым и Алехандро Давидовичем Фокиной.